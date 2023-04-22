Sudan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor

Açıklama Hartum Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapıldı.

Sudan genelinde devam eden çatışmalar sebebiyle yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bölgedeki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye yarın karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden yapılacak.

Tahliye edilecek kişilerin, su ve gıda dahil en fazla 8 kilogramlık el bagajının yanısıra pasaport ve kimlik belgelerini de yanlarında bulundurması gerekiyor. Yolculuğun 22 ila 24 saat sürmesi öngörülüyor ve yolcuların seyahate uygun giyinmesi öneriliyor.

Toplanma noktaları

Vatandaşların toplanma ve hareket noktası olarak şu merkezler belirlendi:

1. Rotana, Al Salaam Otel (Hareket Saati: 06.00)

2. Nur Camii, Kafuri (Hareket Saati: 06.30)

3. Turkish Restaurant (Türk Restaurantı) / Pazar Yeri, Wad Medeni (Hareket Saati: 7:30)

Tahliye olmak isteyenlerin belirtilen saatlerde toplanma noktalarında hazır bulunmaları Hartum Büyükelçiliği'nin WhatsApp gruplarını ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.