Sudan'da Ramazan Bayramı silah ve bomba sesleriyle geçiyor

Sudan'da 15 Nisan'da ordu ile paramiliter yani yarı askeri güç Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmalar devam ediyor.

Ramazan Bayramı sebebiyle Hızlı Destek Kuvvetleri tek taraflı ateşkes ilan etti. Uluslararası toplumun çağrıları sonucu ordu da ateşkese uyacağını duyurdu.

Ancak, ateşkes uzun sürmedi.

Gece boyu başkent Hartum ve çevresinde yoğun çatışmalar yaşandı.

Birçok binadan dumanlar yükseldi. Ülkede ölenlerin sayısı 450'yi geçti, yaralı sayısı da 3 bin 500'ün üzerinde.

Hartum Uluslararası Havaalanı ve çevresindeki çatışmalarda hangarlardaki yolcu uçakları da hedef oldu.

Sudan, Ukrayna ve Suudi Arabistan'a ait 3 uçağın ağır hasar gördüğü bildirildi.

Ordu komutanı el-Burhan, paramiliter güçlere ait noktaların kademeli olarak temizlendiğini duyurdu.

Ramazan Bayramı silah ve bomba sesleriyle geçiyor

Sudan'da devam eden çatışmalarda en büyük zorluğu yine siviller yaşıyor.

Sivillerin tahliyeleri için gerekli koordinasyon sağlanamadı. Sudanlılar, Ramazan Bayramını silah ve bomba sesleriyle geçiriyor.

Birleşmiş Milletler, çatışmalardan milyonlarca insanın etkilenebileceğine dikkati çekti.

Çatışmalarda bir ABD vatandaşı da hayatını kaybetti. Beyaz Saray, Sudan'daki vatandaşlarına tahliye için hükümetin adımını beklememeleri çağrısı yaptı.

Türkiye'den sonra Almanya, İspanya ve Mısır da vatandaşları için harekete geçmeye hazır olduklarını duyurdu.

Güney Kore, vatandaşlarını Sudan'dan tahliye etmek için Cibuti'ye birlik ve askeri uçak göndereceğini açıkladı.