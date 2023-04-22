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Dünya
AA 22.04.2023 10:20

Yemen'de Islah Partisi üyesi Şeyh Bani silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yemen'deki İslami eğilimli en büyük siyasi oluşum Islah Partisi üyesi Şeyh Abdullah el-Bani, Şebve kentinde aracına düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yemen'de Islah Partisi üyesi Şeyh Bani silahlı saldırıda hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Yemen Enformasyon Bakan Vekili Muhammed Kayzan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şeyh Abdullah el-Bani'nin, Şebve'nin Beyhan ilçesinde bayramın birinci günü verdiği bayram hutbesi sonrasında aracıyla eve döndüğü esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda Bani'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini aktaran Kayzan, başka ayrıntı vermedi.

Islah Partisi üyesi Bani, Beyhan Halk Sağlığı ve Nüfus Dairesi Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Suikastın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Başkanlık Konseyi Başkanı'ndan soruşturma talimatı

Yemen resmi haber ajansı SABA, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, Islah Partisi üyesi Şeyh Abdullah el-Bani'nin öldürülmesine ilişkin soruşturma başlatılması ve faillerin adalete teslim edilmesi talimatı verdiğini bildirdi.

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