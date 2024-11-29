TRT World Forum 2024 başlıyor

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Türkiye'ye yönelecek. Yerli ve yabancı siyasetçiler, iş insanları, akademisyenler ile gazeteciler TRT World Forum'da bir araya gelecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

TRT World Forum başlıyor.



Bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyonun teması, 'Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek' olacak.



30 ülkeden 150'ye yakın katılımcı İstanbul Kongre Merkezi'nde bir araya gelecek. pic.twitter.com/ObGCU3OS9l — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2024

“Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek” temasıyla, 2 gün boyunca açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

150 konuşmacı yer alacak

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forum olan TRT World Forum'da bu yıl 30'dan fazla ülkeden 150 konuşmacı yer alacak.

İklim krizinden ekonomiye, jeopolitikten teknolojiye, medyadan uluslararası hukuka gündemdeki önemli konular ele alınacak.

Gazze'de süren soykırım da forumun öne çıkan oturumlarında gündemde olacak. Etkinliğin tamamı internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.