Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.11.2024 11:07

TRT World Forum 2024 başlıyor

Küresel krizlerin tartışılacağı, dönüşümün yol haritasının çizileceği dev buluşma "TRT World Forum"a artık saatler kaldı. 8'inci kez düzenlenecek TRT World Forum, bugün İstanbul Kongre Merkezi'nde başlayacak. Bu yıl tema, “Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek” olacak.

TRT World Forum 2024 başlıyor

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Türkiye'ye yönelecek. Yerli ve yabancı siyasetçiler, iş insanları, akademisyenler ile gazeteciler TRT World Forum'da bir araya gelecek.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

 

“Kırılma Noktasında Bir Dünya: Krizleri ve Dönüşümü Yönetmek” temasıyla, 2 gün boyunca açık oturumlar ve yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

150 konuşmacı yer alacak

Dünyada medya sektöründe yapılan en büyük forum olan TRT World Forum'da bu yıl 30'dan fazla ülkeden 150 konuşmacı yer alacak.

İklim krizinden ekonomiye, jeopolitikten teknolojiye, medyadan uluslararası hukuka gündemdeki önemli konular ele alınacak.

Gazze'de süren soykırım da forumun öne çıkan oturumlarında gündemde olacak. Etkinliğin tamamı internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ETİKETLER
TRT TRT World Forum
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'deki işgal sona erinceye kadar mücadelemiz sürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:15
13 terörist etkisiz hale getirildi
12:15
Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 12 Filistinli hayatını kaybetti
12:16
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
12:15
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı
12:03
Rekabet Kurulu'ndan tohum sektöründeki 14 şirkete soruşturma
11:51
Bazı forkliftler ile yük arabalarının ithalatında gözetim uygulanacak
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
Başkentin güvercin sevdalısı "Kuşçuları"
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
İletişim Başkanı Altun: Bu soykırımı ancak 'insanlık ittifakı' durdurabilir
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ