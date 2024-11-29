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TRT Haber 29.11.2024 07:50

Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı

Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-32” operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçle mücadelede devam ediyor: 1626 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yılın 10 ayında göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 6 bin 339 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlar sonucu 3 bin 924 göçmen kaçakçısının çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandığını aktardı.

Türkiye'nin göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunduğunu belirten Yerlikaya, göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını kaydetti.

Ülke genelinde dün düzenlenen "Kalkan-32" operasyonları hakkında bilgi veren Yerlikaya, operasyonlarda 13'ü yabancı uyruklu toplam 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Ülke genelinde düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz olarak devam edecek" açıklamasında bulundu.

402 bin 330 kişinin kimlik kontrolü yapıldı

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığının koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmalarına ilişkin de Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 402 bin 330 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde 29 bin 29 personel, 9 bin 180 ekip ile 5 bin 932 noktada, 4 bin 840 metruk bina, 8 bin 213 umuma açık yer, 487 terminal ve 2 bin 572 diğer yerler olmak üzere toplam 16 bin 112 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

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