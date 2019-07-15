FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti.

Bu süre içinde ortaya çıkanlar Türkiye’nin nasıl büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığını gözler önüne serdi.

TRT, bu tehlikenin tekrar yaşanmaması, 15 Temmuz’da meydana gelen olayların asla unutulmaması için pek çok yapım gerçekleştirdi, dosya haberler ve röportajlar yaptı.

15 Temmuz haftası bu yapımlar ve haberler izleyici ile buluştu, canlı yayınlarla 15 Temmuz’un önemine bir kez daha dikkat çekildi.

100’den fazla canlı yayın, 50’ye yakın dosya haber

Hain darbe girişimini unutturmamak adına, 15 Temmuz haftasında, gaziler ile yapılan röportajlar ve darbe girişimine ait yeni görüntüler ekranlara taşındı. Darbe girişiminde kilit öneme sahip olaylar, dosya haberler ile bir araya getirilerek hafızalar tazelendi, o karanlık gece tekrar milletin gözü önüne serildi.

Son bir haftada 100’den fazla canlı yayın noktasından 15 Temmuz’a özel yayın yapıldı. 50’ye yakın dosya haber ise izleyicilere ulaştırıldı.

Yayınlar televizyonla sınırlı kalmadı

TRT, 15 Temmuz’un 3. yıl dönümünde o geceye giden karanlık yolu, darbe girişiminde yaşananları sadece ekrana değil, yayın yaptığı tüm mecralara taşıdı.

Darbe girişiminin arka planı, televizyonun yanı sıra, radyo, internet sitesi, teletekst ve sosyal medya kanalları aracılığı ile halka gösterildi.

“Şebeke: İhanetin Kodları” belgeseli

TRT tarafından FETÖ itirafçılarının yer aldığı “Şebeke: İhanetin Kodları” belgeseli hazırlandı.

Örgütün “göz bebeği” olarak nitelendirdiği ve kendi üyelerinin çoğundan bile gizlediği, mahrem askeri yapılanmaya ilişkin bütün bilinmeyenlerin itirafçılar tarafından anlatıldığı ve canlandırmalar ile desteklenen Şebeke: İhanetin Kodları belgeseli ilk kez 14 Temmuz Pazar günü ekranlara taşındı.

TRT World’un hazırladığı "The Network" uluslararası arenada gösterildi

TRT World tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün iç yüzünü anlatan "The Network" belgeseli ise uluslararası arenada sergilenerek örgütün yapısını gözler önüne serdi. Belgesel birçok ülkede izleyicilerle buluşturuldu.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "The Network" belgesel filminin İstanbul galasında "Darbecilerin öncelikli işgal listesinde yer alan ve saldırıya uğrayan kurumlardan biri olarak o geceyi asla unutmayacağız, unutturmayacağız." demişti.

Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli büyük beğeni toplamıştı

Geçen sene de 15 Temmuz’da yaşananların dakika dakika anlatıldığı “Geceden Şafağa 15 Temmuz Belgeseli” izleyicilerin beğenisine sunulmuştu. Belgesel halen TRT Haber YouTube hesabında yayınlanıyor. Bugüne kadar 450 bine yakın izlemeye ulaştı.

"15 Temmuz'u unutturmayan TRT'yi ayrıca kutlamak gerekir"

TRT’nin 15 Temmuz özel yayınında konuşan Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, hain darbe girişiminin asla unutulmaması gerektiğini belirterek, TRT’nin 15 Temmuz haftasına yönelik yaptığı özel çalışmaların önemine dikkat çekti:

"15 Temmuz’u hafta geneline yayarak unutmayan ve unutturmayan TRT’yi ayrıca kutlamak gerekir. Çünkü biz ulus ve millet olarak başka hiçbir millette göremeyeceğimiz hasretlere sahibiz. İyilikleri asla unutmayız, kötülükleri hemen siler geçeriz. Bu hain saldırıları, o hain şebekeyi unutmamak adına hafta olarak kutlanması çok önemli. Biz belki de Türk tarihindeki en hain saldırı ile yüz yüze kaldık."

Kaynak: TRT Haber