Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "15 Temmuz'un yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz." dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

15 Temmuz’un yıl dönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.



Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum.#15TemmuzDestanı — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 15, 2019

Erdoğan şunları kaydetti;

"15 Temmuz'un yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum."

Kaynak: TRT Haber