TRT Haber 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı o geceye dair yeni görüntülere ulaştı. Saatler 03.20'yi gösterdiğinde belediye binasının bahçesinde biri Albay Zeki Demir olmak üzere 3 darbeci asker göründü. Etrafındaki vatandaşlar silahlarını bırakmaları için ikna etmeye çalıştılar. Ancak Demir o esnada ikna olmak yerine beylik tabancasını ateşlemeyi tercih etti.

Demir havaya ateş açınca bu kez polisler devreye girdi. Hararetli tartışma boğuşmaya dönüştü. İddialara göre darbeci albay silahını bir kez daha ateşledi. O esnada Demir’in silahını almaya çalışan 2 polis memuru yaralandı.

Silah arkadaşlarının yaralandığını gören diğer polisler bu kez daha sert müdahale etmeye başladı. Ekipler darbeci albayın silahını almaya çalıştı. Ancak görüntülerde, Zeki Demir'in yerdeyken dahi silahını havaya kaldırarak ateş etmeye çalıştığı görülüyor.

Olaylar sonrası emniyete götürülen darbeci albay susma hakkını kullandı. Mahkemede ise tüm suçlamaları reddetti. Ayrıca ne yaşadığını hatırlamadığını söyledi.

14 kişinin şehit düştüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi işgal davası’nda darbeci albay Zeki Demir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: TRT Haber