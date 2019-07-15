Ne sivil dinlediler ne polis ne de ambulans. "Ellerinize sağlık" dediler, halkın üstüne bomba yağdıranları "Bileğinize kuvvet" diyerek tebrik ettiler.

15 Temmuz gecesi savaş uçaklarını ve helikopterleri kullanan darbeciler, ihanet dolu telsiz konuşmalarını inkar etti, "kurgu" dedi. Ancak bu ses kayıtları Adli Tıp Kurumu tarafından tescillendi.

15 Temmuz 2016 önce kara bir leke, ardından da bir demokrasi şöleni olarak kazındı akıllara.

Havadaki anormal hareketlilik korku saçıyordu. Ancak sonradan ortaya çıkan pilotların ses kayıtları tüyler ürpertti.

Saat 21.30

Genelkurmay Karargahı'ndan silah sesleri yükseldi. Alçak uçuş yapan F-16'lar karanlık ellere teslim olmuştu. Önce Ankara, ardından İstanbul hedefindeydi darbecilerin.

Rafet Kalaycı, Özcan Karacan ve Sadullah Abra arasında geçen telsiz kayıtları;

Rafet Kalaycı: Aşağıda bir sürü mavi lambalı araç vcar hocam.

Özcan Karacan: Vurun onları o zaman şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun.

Sadullah Abra: Ghost ghost "o mavi araçları vurun" diyor neron.

Rafet Kalaycı: Ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi araç, ambulanslar falan var.

Özcan Karacan: Ateş edin!



Ne ambulans dinlediler ne polis aracı. Kendilerinden olmayan herkesin üstüne kin kustular. Ardı arkasına duyuluyordu patlama sesleri.

Saat 23.30

İlk patlama saat 23.30'da Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde oldu. 45'i özel harekat polisi, 51 kişi bu talimatla şehit edildi.

Ahmet Tosun ve Mustafa Azimetli arasında geçen telsiz kayıtları;

Ahmet Tosun: Bölge neresi hocam bölge, PÖH mü PÖH mü?

Mustafa Azimetli: Tamamen, PÖH A9, helikopterli araç motor çalıştırırsa vuracağım.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam vurabilirsiniz, harekat komutanımız burada, vurabilirsiniz.

Saat 00.09

Bu kez darbeci askerler istihbaratın kalbini hedef aldı. Askeri bir helikopter MİT'i taradı.

Taha Fatih Çelik ve Rafet Kalaycı arasında geçen telsiz kayıtları;

Taha Fatih Çelik: Şu anda MİT ateş altına alındı, kobra helikopteri orada hazır belkiyorlar.

Rafet Kalaycı: Mutabık, şuan MİT'in üzerindeyiz, nizamiyesi ateş altına alındı. MİT'in üzerinde bekliyoruz tek kobra.

Bu sıralarda jetler ardı ardına sorti yapıyor, Ankara'nın birçok stratejik noktasına bomba yağıyordu.

Ahmet Tosun ve Ekrem Aydoğdu arasında geçen telsiz kayıtları;

Ahmet Tosun: Özellikle nizamiye bölgelerinde hareketli hedef varsa vurun nizamiye bölgelerinde.

Ekrem Aydoğdu: Şu an bir helikopter yakıt alıyor muhtemelen çalıştıracaklar, onu vuralım mı?

Ahmet Tosun: Hareket görürseniz vurun, hareket görürseniz vurun.

Ekrem Aydoğdu: Filo Aslan bir tek helikopter imha edildi.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı hocam ellerinize sağlık.

TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli İstihbarat Teşkilatı Binası, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Özel Harekat'ın da aralarında bulunduğu kritik merkezler hedefteydi.

Mehmet Şahin'in telsiz kayıtları;

Mehmet Şahin: Taarruz pilotlarına talimat verin, Genelkurmay karargahının ve TRT'nin üzerinden alçak geçecekler.

Saat 00.58

"Ankara Emniyet Müdürlüğünü vurun talimatı" Mustafa Mete Kaygusuz tarafından verildi. F-16'lar bomba attı, binadan dumanlar yükseldi.

Mustafa Mete Kaygusuz ve İlhami Aygül arasında gecen telsiz kayıtları;

Mustafa Mete Kaygusuz: Emniyet binasını vurun, emniyet binasını tahrip edin.

İlhami Aygül: Anlaşıldı çatışma olan bölgeye atış yapıyoruz, mutabık mıyız?

Mustafa Mete Kaygusuz: Tamamen mutabıkız. Emniyet binasına atış yapın, emniyet binasına.

Mustafa Mete Kaygusuz: Emniyet binasına atış yaptınız mı?

İlhami Aygül: İki dakika sonra taarruz olacak.

Mustafa Mete Kaygusuz: Biraz acele edelim, bir bomba daha iki bomba.

Mustafa Mete Kaygusuz: Bileğinize kuvvet.

Saat 02.20

Ankara Gölbaşı'ndan ikinci kez bomba sesi yükseldi. Jetler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı hedef aldı. "Hareketli hedeflere atış serbest" denilmişti.

Ahmet Tosun, Uğur Uzunoğlu ve Mustafa Azimetli arasında geçen telsiz kayıtları;

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde (Polis Özel Harekat Başkanlığı), nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi nizamiyeden giriş yapıyor.

Ahmet Tosun: Anlaşıldı, nizameyi bölgesinde hareketli hedeflere atış serbest, nizamiye bölgesindeki.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?

Uğur Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı 1 büyük.

Ve sadece 20 dakika sonra milli iradenin kalbine bomba üstüne bomba yağmaya başladı. 7 dakika aralıkla iki bombanın hedefi oldu Meclis.

Hasan Hüsnü Balıkçı ve Mustafa Azimetli arasında geçen telsiz kayıtları;

Hasan Hüsnü Balıkçı: Hocam Meclis binasının ön kısmını tarif eder misiniz, atacağımız yeri?

Mustafa Azimetli: Dik bir yol o yolun hemen üst tarafında Meclis'in bahçesi sonra Meclis.

Hasan Hüsnü Balıkçı: Hocam biz in olup atıyoruz.

Mustafa Azimetli: Okey hocam Allah yardım etsin.

Saat 03.20

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'ten İstanbul'a gitti. Darbecilerin uçaklarını radarda gören kule Erdoğan'ın içinde olduğu ATA uçağının pilotunu uyardı.

Kule: Bir trafik bilgisi vereceğim, askeri trafik, temasımız yok. Akıncı'dan kalktığını öğrendik. Şu an Boğaz üzerinde 1500 feet (450 metre) ile 6-7 bin feet (1800-2100 metre) arasında sürekli dalış tırmanış yapıyor. Yani niyetini bilmiyoruz temasımız yok.

Saat 06.43

Tam ortalık sakinleşti derken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yakınlarından atılan iki bomba Ankara'yı sarstı. Emri eski yarbay Hakan Karakuş verdi, bombayı darbeci pilot Müslim Macit attı.

Hakan Karakuş ile Müslim Macit arasında geçen telsiz kayıtları;

Hakan Karakuş: Yol kavşağı, cami önü.

Müslim Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

Hakan Karakuş: Anlaşıldı ellerinize sağlık.

15 kişinin şehit edildiği o saldırı sonrası "Ellerinize sağlık" denildi.

Saat 07.00 16 Temmuz sabahı

Darbecilerin sonradan karargah olarak kullandığı anlaşılan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine sadece 180 metre uzaklıktaki Jandarma Genel Komutanlığına da bomba atıldı.

15 Temmuz'da kayıtlara geçen bu ihanet kayıtları, savaş uçakları ve helikopterleri kullanan darbeciler tarafından inkar edildi, "kurgu" denildi...

Ancak ihanetin ses kayıtları Adli Tıp Kurumu tarafından tescillendi.

Geriye halkına kurşun sıkanların "ellerine sağlık" denilerek tebrik edildiği, vatanını satanlara "bileğinize kuvvet" temennisinde bulunulduğu bu ihanet kayıtları kaldı.

Kaynak: TRT Haber