Sinsice yayıldılar, maskeleri düşünce arkalarına bakmadan kaçtılar.

FETÖ firarileri Avrupa ülkelerinde yuvalanıyor.

Almanya

Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içerisinde darbecilere sığınma izni veren ilk ülke oldu.

Hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz bu ülkede saklanıyor.

FETÖ'nün kumpasçı savcısı Zekeriya Öz ve Türkiye'yi karalamaya yönelik karalama kampanyasında örgütle işbirliği yapan Can Dündar da Almanya'da firari durumda.

İngiltere

Almanya’dan sonra FETÖ’nün Avrupa Kıtası’nda en aktif olduğu ülke İngiltere.

Bu ülkedeki yapılanması, 1990'larda başladı.

Yaklaşık 100 milyon sterlinlik maddi kaynağı olan örgüt, okul, yardım derneği ve düşünce kuruluşlarıyla bu ülkede kök saldı.

Önce Türk göçmenleri hedefine aldı. Camiler ve yardım kuruluşları ile genişlettiği faaliyetlerini, eğitim kurumları ile derinleştirdi. Ülke genelinde 40 şube açtı.

Diyalog Toplumu Vakfı'nı kullanarak, İngiliz İşçi Partisi, Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve bürokratları etkilemek için çalışmalarını devam ettirdi.

2013'den itibaren gerçek yüzünü saklamak için "Voices in Britain" platformunu kurdu.

İngiltere yönetiminden üst düzey isimler,15 Temmuz'un ardından FETÖ ile mücadele sürecinde, Türkiye'ye dayanışma mesajları gönderdi.

Ancak FETÖ’nün önemli firari isimleri halen İngiltere'deler. Bu isimlerin Türkiye’ye iadesi konusunda somut bir adım atılmadı.

Son olarak Nisan ayında Eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in iadesiyle ilgili Türkiye'nin İngiltere'ye yaptığı başvuru ikinci kez geri çevrildi.

Belçika

Fetullahçı terör örgütünün Belçika'da 10'dan fazla okulu bulunuyor.

Örgüt Belçika'daki faaliyetlerini FEDACTIO adlı bir dernek kisvesiyle koordine ediyor.

Türkiye'nin Belçika Büyükelçisi Levent Gümrükçü, Brüksel yönetiminin FETÖ'ye sadece 15 Temmuz darbe girişimi açısından baktığına dikkati çekti.

Gümrükçü, "15 Temmuz, FETÖ'nün genel yapılanma ve faaliyetleri açısından, buz dağının görünen yüzü" dedi.

Yunanistan

15 Temmuz hain darbe girişimin ardından 8 darbeci helikopter ile Yunanistan'a kaçtı.

Apoletlerini daha önceden söken ve iltica talebinde bulunan darbeciler gözaltına alındı.

Türkiye'nin 8 darbeci için yaptığı iade talepleri reddedildi.

Art arda skandal kararlara imza atan Yunan mahkemesi, darbecilere iltica hakkı tanıdı.

Darbeciler Yunan makamlarının yoğun koruması altında serbest bırakıldı.

Kaynak: TRT Haber