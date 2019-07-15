FETÖ firari listesinin bir numarasında terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen var.

Elebaşı Gülen, 1999 yılından bu yana, örgütü Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasındaki malikanesinden yönetiyor.

Fethullah Gülen'in Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesi isteniyor.

Türkiye'de Gülen'in iadesi için 4 ayrı dosya hazırlandı, 85 koli kanıt Washington'a gönderildi.

Gülen hakkında şimdiye kadar açılan davalarda binlerce kez müebbet ve binlerce yıllık hapis cezası istendi.

Çiftliğin idaresini, terör örgütünün sır kutusu olarak bilinen Cevdet Türkyolu yürütüyor.

Gülen’in yeğeniyle evli olan Türkyolu, örgüt elebaşının en yakınındaki isim.

Türkiye tarafından iadesi istenen Cevdet Türkyolu'na ait evlerde Amerikan bayrakları asılı.

ABD'de lüks içinde yaşıyorlar

Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri FETÖ'cüler.

Lüks içinde yaşıyorlar, sığındıkları ülkelerin imkanlarıyla rahat bir yaşam sürüyorlar.

15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz firari.

Öksüz, örgütün Hava Kuvvetleri gizli sorumlusuydu.

Darbe planını 15 Temmuz'dan hemen önce Fethullah Gülen'den almıştı.

15 Temmuz öncesinde teröristlerin Ankara’nın değişik bölgelerinde düzenlediği darbe toplantılarına başkanlık etti.

Adil Öksüz hakkında “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “silahlı örgüt kurma ve yönetme, adam öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçlardan 319 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Eşi ve yakın akrabaları da New Jersey'de saklanıyor.

Medya tetikçisi Ekrem Dumanlı

Örgütün medya tetikçisi Ekrem Dumanlı da New Jersey'de.

Dumanlı, örgütün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeniydi.

17-25 Aralık kumpasının ardından Kasım 2015'te Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı.

Ekrem Dumanlı silahlı terör örgütü yöneticiliği, anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs gibi suçlardan yargılanıyor.

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin

FETÖ’nün sözde medya sorumlusu Tuncay Opçin de en son Houston'da görüntülendi.

Balyoz kumpasının yöneticileri arasında olan Opçin, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu FETÖ’cü olmayan subay ve astsubaylara fuhuş tuzağı kurulmasında da rol oynadı.

Opçin, 14 Temmuz'da darbe girişimine haber veren bir tweet attı.

Opçin hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme gibi suçlardan 75 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Diğer firariler

FETÖ'nün ordu, emniyet ve MİT gizli sorumlularının bağlı olduğu Ahmet Kara ile Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan ile Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş da firari FETÖ'cülerden.

Fuat Avni hesabının yöneticisi olduğu iddia edilen Aydoğan Vatandaş en son New Jersey'de görüntülendi.

Aydoğan Vatandaş FETÖ’nin medya yapılanmasının önde gelen isimlerinden.

Vatandaş aynı zamanda, terör örgütünün Amerikalı akademisyen ve siyasetçilerle lobi çalışmalarında etkin isimlerden biri.

Ve Hakan Şükür...

O da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor.

Firari FETÖ'cü Şükür, 3 milyon dolar değerindeki bir evde yaşamını konfor içerisinde sürdürüyor.

7 ayrı iade talebinde bulunuldu

Türkiye FETÖ elebaşı Gülen’in iadesi için 7 ayrı iade talebinde bulundu.

Taleplerin 4’ü Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimi öncesi faaliyetlerini, 3’ü de darbe girişimi sonrasını kapsıyor.

Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde doğrudan Fethullah Gülen ile ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadı.

Örgüt elebaşı Pensilvanya'daki malikanesinden FETÖ'nün faaliyetlerini yönetmeyi sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber