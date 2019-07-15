Muhalefetin çatı kuruluşu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (ÖDBG) bir kaynak, daha fazla istişare edilebilmesi için toplantının ertelendiğini söyledi.

Talebin kendilerinden geldiğini belirten kaynak, görüşmelere aracılık yapanlara bu isteklerini ilettiklerini aktardı.

Muhalif güçler ile Askeri Geçiş Konseyi (AGK) arasındaki toplantının salı günü yapılması planlanıyor.

Daha önce de ertelenmişti

ÖDBG'ye yakın bir kaynak, cumartesi günü de, anlaşma metnini hazırlayan teknik komite tarafından kendilerine siyasi ve anayasal iki belge sunulduğunu ancak belgelerde bazı sorunlu noktaların yer aldığını aktarmış, asker ile ÖDBG arasındaki toplantının ittifakın bileşenleri arasında daha fazla istişare yapılması amacıyla belirsiz bir tarihe ertelendiğini kaydetmişti.

5 Temmuz'da anlaşmaya varılmıştı

Sudan'da askeri yönetimle sivil muhalefet, 5 Temmuz'da geçiş sürecinde "dönüşümlü başkanlık" konusunda uzlaşmıştı.

ÖDBG Sözcüsü Medeni Abbas, ülkeyi seçimlere hazırlayacak geçiş döneminin iki aşamadan oluşacağını, ilk aşamanın ülkeye askerin başkanlık edeceği 21 aylık süreç olduğunu, akabindeki 18 ayda da muhalefetin iktidarda olacağını belirtmişti.

Anlaşmanın içeriği

Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başk anlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Kaynak: Arabi21