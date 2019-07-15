"ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmadan eski ABD Başkanı Obama'yı kızdırmak için ayrıldı."

İddia, İngiltere merkezli Mail on Sunday gazetesinden geldi.

Gazetenin, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un diplomatik yazışmalarına dayandırdığı habere göre Darroch, eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a bilgi notunda, Trump'ın selefi Barack Obama'ya garez beslediği ve onun inadına anlaşmadan çıktığını söyledi.

İngiliz elçi, Trump'ın anlaşmayı terk etmesini de 'diplomatik vandallık' diye tanımladı.

Trump için "Beceriksiz" ifadesini kullandı iddiası

Geçtiğimiz günlerde Mail on sunday'de, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Darroch, yazışmaların sızmasının ardından istifa ettiğini açıklamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz" ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

Trump'ın eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren e-postaları ortaya çıkan Kim Darroch'a sert sözlerle yüklenmişti.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Reuters, Mail on sunday