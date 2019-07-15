Dünya

15 Temmuz şehitleri dünyada anılıyor

15 Temmuz 2019 Pazartesi 03:25 - Son Güncelleme 15 Temmuz 2019 Pazartesi 03:45

15 Temmuz 2016'da yaşanan kanlı darbe girişiminde şehit olanlar dünyada da anılıyor. ABD'den Avustralya'ya, Tayland'dan Bosna-Hersek'e kadar pek çok ülkede, şehitler için dualar edildi, sela ve Kur'an-ı Kerim okundu..

Selalar okundu, eller semaya açıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit olanlar birçok ülkede yad edildi. ABD Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da, şehitler için anma töreni düzenlendi. Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu. İngiltere İngiltere’nin başkenti Londra’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir panel düzenlendi. Almanya 15 Temmuz şehitleri Almanya'da da anıldı. Berlin Büyükelçiliği'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. Köln'de de yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla Fetö terör örgütünü lanetledi. Avusturya Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Türk Bayraklarıyla Viyana Opera binası önünde toplananlar terörü bir kez daha lanetledi. Belçika Belçika'nın Anvers kentinde yapılan etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Hollanda Hollanda'nın Ede kentinde, Hollanda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte,Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu. İsviçre İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Resmi Konutunda da 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı. Kosova Kosova'da, Prizren Başkonsolosluğu'nda bir fotoğraf sergisi ile terör örgütünün darbe girişimi kare kare ifade edildi. Bosna Hersek Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 3 üncü Demokrasi Koşusu yapıldı. Ayrıca Saraybosna'nın Başçarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananlar aktarıldı. Avustralya 15 Temmuz şehitleri dünyanın öbür ucunda Avustralya'da da anıldı. Melbourne kentinde Broadmeadows Camisi'nde etkinlik düzenlendi. Tayland ve Ürdün Tayland ve Ürdün'deki anma etkinliklerinde o gece yaşananlar videolarla anlatıldı. İtalya İtalya'nın başkenti Roma'da da Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network"((DI NETVÖRK)) belgeseli gösterildi. Sırbistan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise 15 Temmuz anısına bisiklet yarışı düzenlendi. Kaynak: TRT Haber

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