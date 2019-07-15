Selalar okundu, eller semaya açıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde şehit olanlar birçok ülkede yad edildi.
ABD
Amerika Birleşik Devletleri’nin başkenti Washington’da, şehitler için anma töreni düzenlendi.
Washington Büyükelçiliği’nde düzenlenen etkinlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okundu.
İngiltere
İngiltere’nin başkenti Londra’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir panel düzenlendi.
Almanya
15 Temmuz şehitleri Almanya'da da anıldı.
Berlin Büyükelçiliği'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.
Köln'de de yüzlerce Türk vatandaşı ellerinde Türk bayraklarıyla Fetö terör örgütünü lanetledi.
Avusturya
Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.
Türk Bayraklarıyla Viyana Opera binası önünde toplananlar terörü bir kez daha lanetledi.
Belçika
Belçika'nın Anvers kentinde yapılan etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunuldu.
Darbe girişimi temalı fotoğraf sergisi ve sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.
Hollanda
Hollanda'nın Ede kentinde, Hollanda Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte,Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.
İsviçre
İsviçre'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği Resmi Konutunda da 15 Temmuz'da yaşananlar anlatıldı.
Kosova
Kosova'da, Prizren Başkonsolosluğu'nda bir fotoğraf sergisi ile terör örgütünün darbe girişimi kare kare ifade edildi.
Bosna Hersek
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 3 üncü Demokrasi Koşusu yapıldı.
Ayrıca Saraybosna'nın Başçarşı Meydanı'nda kurulan dev ekranda 15 Temmuz'da yaşananlar aktarıldı.
Avustralya
15 Temmuz şehitleri dünyanın öbür ucunda Avustralya'da da anıldı.
Melbourne kentinde Broadmeadows Camisi'nde etkinlik düzenlendi.
Tayland ve Ürdün
Tayland ve Ürdün'deki anma etkinliklerinde o gece yaşananlar videolarla anlatıldı.
İtalya
İtalya'nın başkenti Roma'da da Fetullahçı Terör Örgütü'nün gerçek ve karanlık yüzünün anlatıldığı "The Network"((DI NETVÖRK)) belgeseli gösterildi.
Sırbistan
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise 15 Temmuz anısına bisiklet yarışı düzenlendi.
Kaynak: TRT Haber