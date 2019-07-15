15 Temmuz Anıtı'na şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlarla beraber çelenk bırakıp dua eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Hatm-i Şerif merasimi için Millet Camii'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Anma Töreni'ne katılıyor. https://t.co/jcaWAg15xI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim

Millet Camii'nde Hatm-i Şerif merasimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Millet Camisi’nde Kur’an-ı Kerim okudu. pic.twitter.com/sbhJpyE5q2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2019

Kaynak: TRT Haber