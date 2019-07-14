TRT tarafından hazırlanan ve FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatan "The Network" belgeselinin İstanbul gösteriminde konuşan TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, FETÖ’nün gerçek yüzünü ve küresel çapta ne denli büyük bir tehdit olduğunu dünya kamuoyuna aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

İbrahim Eren, "Bizler Türkiye’de FETÖ’nün hastalıklı ideolojisini ve sinsi amaçlarını çok iyi biliyoruz. Uluslararası arenada ise örgüt, bir takım devletlerin ve çıkar gruplarının desteği ile yıllardır yürüttüğü PR çalışmaları neticesinde gerçek yüzünü gizlemeyi hala başarabiliyor. The Network belgeselimizle FETÖ’nün gerçek yüzünü ve küresel çapta ne denli büyük bir tehdit olduğunu dünya kamuoyuna aktarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eren "Biz kararlıyız. FETÖ’yü dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü, FETÖ konusundaki küresel farkındalığın artırılması ve örgütün maskesinin tüm dünyada düşürülmesi önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber