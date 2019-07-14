Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı'nın kapsamı genişletildi. Mehmetçik Hakurk'un güneyinde Pençe-2 Harekatı'nı başlattı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı Twitter'dan, Pençe-2 Harekatı'nda görev alan ATAK helikopterlerinin terör örgütü PKK hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Harekata havadan destek veren ATAK helikopterleri ile ilgili paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekâtı’na havadan destek veren ATAK taarruz helikopterlerimiz tespit edilen PKK terör örgütü hedeflerini imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, harekatın başlangıcından bugüne kadar bölgede toplam 68 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber