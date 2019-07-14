Denizli'nin Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Mustafa Kıvılcım, "Şakir" ismini verdiği papağanıyla birlikte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki "beyaz cennet" Pamukkale'de bulunan Kocaçukur mevkisine gezmeye gitti.

Kıvılcım, burada bir işletmenin dondurma stantının önünden geçtiği sırada, papağanın dondurmacıya doğru yöneldiğini fark edip o anları cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, papağanın pençeleriyle dondurmacının ikram ettiği külahı tutmaya çalıştığı ve daha sonra kendisiyle oyun oynadığını fark edince boş külahları yere attığı görülüyor.

Kaynak: AA