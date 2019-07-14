Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Akçaköy'de kurak dağlar, Fransa'nın Provence bölgesindeki gibi lavanta bahçeleriyle süslendi. 375 dekarlık Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi, binlerce yerli turistin yanı sıra, önceki yıllarda fotoğraf çekimi için Provence'a giden Rus turistlerin de yeni adresi oldu.

Akçaköy'de krom ve mermer maden yataklarının bulunduğu alanlar da dahil olmak üzere boş arazileri Hazineden kiralayan Öztürk Sarıca öncülüğünde, 2015'in mart ayında 375 dekarda lavanta dikildi.

Akçaköy'deki diğer köylülerle birlikte lavanta dikimi yapılan alan bin dekarı aştı.

"Lavanta Deresi" adıyla başlatılan bu proje kapsamında 4 yıl önce dikilen lavantalar, özellikle bu yıldan itibaren ulaştıkları büyüklükle dünyada lavanta turizmiyle tanınan Fransa'nın Provence bölgesinin de önüne geçti.

Lavanta sezonu 1,5 ay

Sezonunun 1,5 ay olduğu lavanta bahçesine ziyaretlerin 1 ay daha süreceğini belirten Sarıca, “Özellikle Akçaköy'deki Lavanta Deresi'ni görsel bahçe olarak kullanıyoruz ki insanlar lavantayı fotoğraflarda yaşatmak istiyor. Dolayısıyla Türkiye ve dünyadan herkes gelip fotoğraf çekip anılarını paylaşabiliyor. Ağustos sonuna kadar 375 dekarlık görsel bahçeyi hasat etmiyoruz. Ağustos sonunda hasadı başlatıyoruz" dedi.

400 bin ziyaretçi bekleniyor

Geçen yıl Lisinia'nın projelerine toplam ziyaretçi sayısının 200 bini aştığını da söyleyen Sarıca, bu yıl ise geçen hafta itibarıyla ziyaretçi sayısının 300 bine ulaştığını, ağustos sonuna kadar 400 bini zorlayacağı ya da geçebileceğini aktardı.

"Çünkü her geçen gün Lavanta Deresi'nin ve Lisinia projelerinin adı duyuldukça ziyaretler de katlanarak devam ediyor. Bu dönemde Ege'den çok fazla gelen var. İstanbul'dan fotoğraf sanatçıları, aynı zamanda düğün fotoğrafı için gelen çok fazla stüdyo var. Bahçede kendi stüdyolarını kurup fotoğraf çekiyorlar."

Gelin-damat çekimlerinin gözdesi

Sarıca, özellikle akşam hava kararmadan önceki saatlerde en az 20 gelinin çekim için burayı tercih ettiğini anlatarak, "Kendi stüdyolarını oluşturabildikleri için ve ücretsiz olduğundan herkes çekinmeden gelip istediği fotoğrafı çekebiliyor. Ayrıca medya çekimleri, kapak ve moda çekimleri de tamamen ücretsiz. Çünkü bizim projemiz insanları susuz tarıma ve görselliğiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamak için kurulduğundan bu tür uygulamalardan para almıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasat ağustos sonunda

Lavantaların hasat edildikten sonra yağının çıkartılarak ürüne dönüştürüldüğünü da paylaşan Sarıca, şöyle konuştu:

"Özellikle katma değerli ürünlere dönüştürmeye çalışıyoruz. Tamamen doğal krem, kolonya, sabun gibi ürünler yapıyoruz. Çünkü ülkemiz bu ürünlerin çoğunu yurt dışından satın alıyor. Dolayısıyla ülkemiz ekonomisi açısından katma değerli ürünler çok önemli. Bizim Fransa, İngiltere veya başka ülkelerden hem tarım hem de bunların katma değerli ürüne çevrilmesi noktasında bir eksiğimiz yok. Biz de bunları Türkiye'de sağlıklı ürünler haline dönüştürebiliyoruz ve ülkemiz bütçe açığına ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Susuz tarıma dikkat çekiliyor

Öztürk Sarıca, son yıllarda Türkiye'nin birçok bölgesinde olduğu gibi Göller Bölgesi'nde de sulak alanların hızla kurumaya başladığına dikkat çekerek, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin hem gıda, ilaç ve kozmetik sanayilerindeki kullanımı hem de oluşturduğu muhteşem güzelliklerle turizm anlamında bölgeye ciddi katkı sunduğunu vurguladı.

Sarıca, "Tüm Türkiye'yi hem doğal yaşam hem de susuz tarım anlamında bilinçlendirmek için Akçaköy ve Lisinia'ya bekliyoruz. Ülkemizin tarım sektörünün su tüketmeyen aromatik bitkiler konusunda ciddi kazanımlar elde edebileceğine inanıyoruz. Bunların katma değeri dönüştüğünde ülkemiz bütçe açığına da ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.

Ruslar Akçaköy'e geliyor

Türkiye'nin birçok ilinden binlerce ziyaretçinin fotoğraf çekimi için akın ettiği Akçaköy'deki lavanta bahçesine, bu yıl başta Ruslar olmak üzere yabancı turist ilgisi de arttı.

Türkiye'de Rus turistlerin en çok geldiği şehir olan Antalya'ya yaklaşık 2 saat uzaklıktaki Akçaköy lavanta bahçesini, Antalya veya İstanbul'da yaşayan Rusların yanı sıra, tatil için gelenler de ziyaret ediyor.

Kaynak: DHA