Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde, tadı dolayısıyla "acı su" olarak bilinen, birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan doğal maden suyundan içmek isteyen binlerce kişi, farklı illerden Ekinözü'ne akın ediyor.

Aşağı İçmeler, Orta İçmeler ile Yukarı İçmeler olmak üzere 3 noktadan çıkan ve şifalı olduğuna inanılan doğal maden suyuna sahip Ekinözü'ne, yerli turistler gitmeye başladı.

Acı suyu dışında kükürtlü çamuruyla da ünlü Ekinözü'ne, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi gidiyor.

Cilt hastalıkları, astım, bronşit, böbrek ve idrar yollarında oluşan taşlar, şeker ile sinir hastalığı gibi birçok rahatsızlığın tedavisinde etkili olduğu belirtilen acı suyun yanında, Orta İçmeler'deki kükürtlü çamurun da deri hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

"Bir gelen bir daha gelmek istiyor"

Ekinözü Belediye Başkanı Bilal Eker, gerek Belediye gerekse de ilçe esnafının "içmeler" sezonu hazırlığını tamamladığını, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman başta olmak üzere diğer illerden misafirleri ağırlamaya başladıklarını söyledi.

Acı suyun birçok hastalığa iyi geldiğini ve bunun gerek Sağlık Bakanlığı gerekse de birçok üniversite tarafından yapılan tahlillerle tescillendiğini belirten Eker, "Mesela acı suyun faydalarından bir kaç tanesini söyleyeyim: Böbreklerindeki taş nedeniyle doktorların tavsiye ederek içmelere gönderdiği vatandaşlarımız çok. Şeker hastası olanların buraya gelerek şekerlerini dengelediklerini biliyoruz. Çevre illerimizden gelen misafirlerimizi memnun edebiliyorsak, mutlu gönderebiliyorsak ne mutlu bize. İçme suyunu bizler de kullanıyoruz. Buraya bir gelen, bir daha muhakkak gelmek istiyor. Ayrıca Orta İçmeler'de bulunan kükürtlü çamurumuz da şifalı. Birçok doktorun da tavsiye ettiği çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürenler şifa buluyor" diye konuştu.

"17 yıldır ailecek geliyoruz"

Acı su için Ekinözü'ne gidenlerden Mehmet Kartal, bu suyun kendisine iyi geldiğini anlattı. Batman'dan geldiğini ifade eden Kartal, "İçmelere 17 yıldır geliyoruz ailece her sene. Suyun faydasını da gerçekten görüyoruz. Böbrek ve mide rahatsızlığıyla ilgili şikayetlerimiz vardı ve acı suyla şifa bulduk" dedi.

Ekinözü'nün acı suyu dışında kükürtlü olan peloid çamuru da şifalı olarak biliniyor. Orta İçmeler'deki kükürtlü su ile toprağın karıştırılmasıyla elde edilen çamurun egzama, sedef, mantar gibi birçok deri hastalığına iyi geldiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA