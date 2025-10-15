Trafikte gizli tehlike: Kulaklıklar ölüme davetiye çıkarıyor

Kulağındaki kulaklık nedeniyle tramvayın geldiğini duymayan ve güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde ezilmekten son anda kurtulan kadının videosu bir hayli ses getirdi.

Aslında bu görüntüler uzun zamandır devam eden bir tartışmayı bir kez daha gündemin üst sıralarına taşıdı. Peki, hemen herkesin kullanmaya başladığı kulaklıklar özellikle trafikte kaza riskini artırıyor mu?

Trafikte kulaklık kullanmak ne kadar güvenli?

Bu soruya cevap verirken belki de en önemli husus kulaklığı nasıl kullandığımız… En büyük tehlikelerden biri yeni nesil kulaklıklardaki ‘gürültü önleyici’ özelliği. Çünkü bu modda müzik dinlerken dışarıdan tamamen izole oluyorsunuz ve en ufak bir sesi dahi duymuyorsunuz.

Kulak içi kulaklıkla yapılan telefon görüşmelerinde de riskler bir hayli yüksek. Algının o sırada telefonda konuşulan konuya kayması nedeniyle etrafla olan bağınız bu süreçte bir hayli zayıflıyor. Ve dağılan dikkatiniz haliyle kazaya davetiye çıkarıyor.

Algısı telefon görüşmesinde ya da telefonda yüksek sesle çalan şarkıda olan kişi üzerine gelen araba, motor ya da son örnekte olduğu gibi tramvayı duymuyor, fark etmiyor…

Kaza riskini en aza indirmek için neler yapılabilir?

Günümüzde kulaklık kullanımı herkes için önemli bir tercih sebebi. Özellikle metropollerde yaşayanlar sevdikleri müziğe odaklanıp trafikteki yoğunluktan en azından zihnen etkilenmemenin hesabını yapıyor.

Ancak günün sonunda kulaklık nedeniyle can güvenliğinizin tehlikeye düştüğü durumlar da yaşanabiliyor. Alınacak küçük bazı tedbirlerle bu riski en aza indirmek mümkün.

Örneğin, eğer kablolu kulaklık kullanıyorsanız dışarı çıktığınızda sadece tek bir tarafını kullanmanız seçeneklerden biri. Diğer kulağını açık bırakanlar, çevrelerinde olan bitene çok daha hakim oluyor ve tehlikelerden kaçınabiliyor.

Kablosuz kulaklarında ise en çok önerilen husus eğer var ise ‘şeffaf modu’ kullanmanız. Böylece belirli bir oradan dış ses kulağınıza geliyor.

Elbette en önemli hususlardan biri kulaklık kullanırken sesi sonuna kadar açmaktan mümkün olduğunca kaçınmak. Düşük seviyelerdeki kullanım, dışarıda olan bitene hakim olmanızı da beraberinde getiriyor.

Meraklısı için son bir not daha aktaralım… Uzmanlar ister kablolu ister kablosuz olsun kulaklarda yüksek ses kullanımının sadece trafik güvenliğini değil kulak sağlığını da son derece olumsuz etkilediği konusunda uyarıyor…