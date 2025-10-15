Duman 17.3ºC Ankara
15.10.2025 11:43

KDK'dan İzmir'deki kaçak iskelelerin yıkılması kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), İzmir Seferihisar'daki kaçak iskele ve yapıların yıkılarak bölgenin halkın kullanımına uygun hale getirilmesi için Seferihisar Belediyesine, gerekli ekipman sağlanması adına da İzmir Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı verdi.

KDK'dan İzmir'deki kaçak iskelelerin yıkılması kararı

KDK'nın kararına göre, İzmir Seferihisar'da yaşayan bir kişi, Sığacık Mezarlığı bölgesi ile Girlen Plajı mevkisinde yüzlerce kaçak iskele ve yapının bulunduğunu, buralarda hukuka aykırı şekilde gelir elde edildiğini öne sürdü.

Vatandaşların kaçak yapılar nedeniyle kamu alanlarını kullanamadığını belirten kişi, bölgedeki kaçak iskele ve yapıların kaldırılması talebiyle KDK'ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, ruhsatsız ve kaçak durumdaki iskele ve yapıların yıkılarak alanın halkın kullanımına uygun hale getirilmesi için Seferihisar Belediyesine, yıkım işlerinde gerekli ekipmanın sağlanması ve etkin rol alması adına da İzmir Büyükşehir Belediyesine tavsiye kararı verdi.

Kurum, sürecin kontrolünün sağlanması amacıyla da İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarına karar örneğinin gönderilmesini kararlaştırdı.

Seferihisar Belediyesi, kıyı bölgesindeki kaçak iskele ve yapıların yıkım işlemlerinin yapılacağı yönünde KDK'ya bildirimde bulundu.

Kararın gerekçesinden

KDK'nın kararında, Anayasa'nın 43. maddesinde, kıyıların, "devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlar" olduğunun hüküm altına alındığı, kullanımlarında kamu yararının gözetilmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Konuyla ilgili yasal düzenlemelere de atıf yapılan kararda, kıyılardaki kaçak yapıların önlenmesinin belediyelerin sorumluluğunda bulunduğu kaydedildi.

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre, başvuruya konu iş ve işlemlerin Seferihisar Belediye Başkanlığınca yapılması gerektiğine işaret edilen kararda, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının imar denetim yetkisi kapsamında sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

