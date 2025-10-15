Bakan Uraloğlu: 5G hamlesi yarın yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'de 5G'ye geçişin ilk aşaması olan operatörlere yönelik frekans ihalesini yarın gerçekleştirecek.

İhaleye katılacak firmalar yüzde 60 oranında yerli ürün kullanacak.

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) gerçekleştirilen AA özel yayınına katıldı.

5G ihalesine yönelik çalışmalarda büyük gayret gösterildiğini ifade eden Uraloğlu, "Doğru argümanlarla, hem kamunun hakkının korunması hem de bu işte olan operatörlerin hakkının korunması için, daha fazla nasıl hizmet verebiliriz, kamuya katkı nasıl sağlayabiliriz, diye çalışıldı. Biz öncesinde bu hizmeti Türkiye'de deneyimledik. İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, dört büyük kulübümüzün stadyumlarında denedik. Özellikle üretim tesislerine yönelik toplam 41 alanda deneme izinleri verdik. Yarın ihalesi olacak ve Nisan 2026'nın hemen başında ilk sinyalleri almaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

"Nüfusun yoğun olduğu illerde kullanılmaya başlanacak"

Uraloğlu, 5G'nin, nüfusun yoğun olduğu Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Konya gibi illerde kullanılmaya başlanacağını ve ilk sinyallerin buralardan alınacağını söyledi.

5G'ye geçisin bölge bölge olacağını bildiren Uraloğlu, "Kapsama süreci, tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bir yıl, belki birazcık fazla olacak. Çünkü sahada ciddi miktarda donanımın yerleştirilmesi, değiştirilmesi süreci gerçekleşecek. Bakanlık olarak hizmetin en iyi kalitede, en yaygın şekilde olması bizim için birinci öncelik. 5G ihalesinden kamuya alacağımız pay 2 milyar 125 milyon dolar olacak, bu bizim başlangıcımız. Onun altında bedel beklemiyoruz, onun üstünde olacak. Üç operatörümüz var, orada yiğitliklerini göreceğiz. Ona göre rakamı sizlerle beraber takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, 5G ile yapılan testlerde 100 megabit ile 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştıklarını, hızların değişiminin, ortamın kapalı, açık olması ve kullanıcı sayısına göre değişkenlik gösterdiğini aktardı.

AA yayınında 5G hız testi de yapan Uraloğlu, "İlk etapta indirme hızı 1876 megabite kadar çıktı. Gönderme hızı 175 megabitler civarında, bu bizim için yeterli. Bu rakamlar bizim 5G'deki hızımızın artık onaylandığı, test edildiği rakamlardır. 4,5G'ye göre 10 kat daha fazla hıza eriştiğimiz rakamlar." dedi.

"5G'de de yüzde 60 yerlilik öngörüyoruz"

Uraloğlu, 5G'ye ilişkin yerlilik öncelikleri olduğunu, mümkün olduğu kadar yerli ve milli ürünleri kullanılması konusunda çalıştıklarını belirterek, yerli üretim yapan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesini 5G sürecine katmaya gayret ettiklerini bildirdi.

5G ile elde edilecek kazanımlara işaret eden Uraloğlu, "Bu, büyük yatırımlardan bir tanesi. Bizim Hazineye vereceğimiz gelir, 2 milyar 125 milyon doların üzerinde olacak. Türkiye ekonomisine katkısının milyarlarca dolar olduğunu söyleyebilirim. 4,5G'de yüzde 45'lik yerlilik oranı öngörmüştük. Şu andaki rakamımız yüzde 52, onun üzerine geçmiş olduk. 5G'de yüzde 60 yerlilik oranı öngörüyoruz. Yerliliğin, bütün haklarının da Türkiye'ye ait olduğu en az yüzde 30 üründen olması gerekiyor, şartımızı böyle koyuyoruz." dedi.

Uraloğlu, yerli üretim yapan firmaların teşvik edilmesi anlamında, Ulaştırma, Haberleşme, Denizcilik Araştırmaları Merkezi ve TÜBİTAK ile bugüne kadar birçok destek verdiklerini aktardı.

Bundan sonra da o destekleri vermeye devam edeceklerini anlatan Uraloğlu, "Destekler noktasında diyoruz ki üç operatör var. Bu operatörlerle de görüşüp, onların istediği bir ürünü geliştirmeye talip olun, biz sizi destekleyelim. Buradan artık ürün odaklı destekler çıkmaya başladı. Bu da bizim için kıymetli. Biz bunu desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.