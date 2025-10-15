Türkiye-Afrika ticaretinde yeni adımlar İstanbul’da atılacak

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2003'ten bu yana uygulanan "Afrika Stratejisi" çerçevesinde Türkiye'nin Afrika ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine öncelik veriliyor.

Bu kapsamda, 2016'dan beri düzenlenen TABEF'in beşincisi, 16-17 Ekim'de ICEC-İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının beklendiği forumda, 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanı bir araya gelecek.

Bu yıl forumda G20 dönem başkanlığını yürüten Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'in de konuşma yapması bekleniyor.

Somut ve uygulanabilir çözümler geliştirilecek

Düzenlenecek tematik bakanlar toplantısının yanı sıra sektörel panellerde kıta ile ilişkilere yön verecek tartışmalar yapılacak.

Forum, küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi gerilimlerin yoğun biçimde yaşandığı, korumacı ticaret uygulamalarının sıklıkla gözlendiği, kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin dönüşümden geçtiği bir dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi açısından önemli rol üstlenecek. Bu doğrultuda "Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi" ana başlığı altında düzenlenecek forumda Afrika ile ortak hedef, öncelikli konulara dair somut ve uygulanabilir çözümler geliştirilmesi olacak.

Türkiye ve Afrika'dan kamu, özel sektör ve STK'lerden üst düzey panelistlerin katkılarıyla gıda güvencesi, altyapı finansmanı, teknoloji ve dijital imalat, ilaç ve tekstil değer zincirleri, enerji ve madencilik, lojistik ve sivil havacılık sektörleri potansiyel işbirliği alanları olarak öne çıkacak.

Emine Erdoğan'ın oturuma katılması bekleniyor

Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sektörel panellerde ilgili Afrikalı bakanlarla katılımcılara hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımının beklendiği "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu" oturumunda, ekonomide kadınların artan rolüne, Türkiye ve Afrika'nın kalkınmasına desteğini güçlendirecek politikalara odaklanılacak.

Forumda, B2B görüşmelerinin yanı sıra Ticaret Bakanlığının Afrika kıtasında görev yapan ticaret müşavirleri ve ataşeleri ile de bir araya gelinecek. Ülke sunumlarıyla iş çevreleri ilk ağızdan Afrika ülkelerinin yatırım ortamı ve fırsatlarına ilişkin bilgi alma imkanı elde edecek.

2003'te 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika toplam ticareti 37 milyar dolara kadar yükseldi.

Türkiye-Afrika toplam ticaretinin yanında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi"nin kararlılıkla uygulanmasının somut sonucu olarak 15 milyar doları aşan yatırımlar ve firmaların üstlendikleri 11,4 milyar dolarlık projelerle toplam dış ticaret bu yıl 98 milyar dolara ulaştı.

Forumun, Türkiye-Afrika ortaklığı ile kalkınma ve refah hedefleri doğrultusunda yatırımcılara kılavuzluk edeceği öngörülüyor.