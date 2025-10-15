Duman 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 15.10.2025 11:10

Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'nun bereketini ellerinde büyüten, toprağı emeğiyle yoğuran kadın çiftçilerimiz, yerli üretimin kalbi, geleceğimizin dayanağıdır. Doğayı koruyan, üretimin sürdürülebilirliğini sağlayan, sofralarımıza bereket taşıyan tüm emekçi kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda ise Emine Erdoğan'ın daha önce bir araya geldiği kadın çiftçilerin tarlada ve bahçede çalıştığı anlar yer aldı.

 

ETİKETLER
Çiftçi Emine Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Türkiye-Afrika ticaretinde yeni adımlar İstanbul’da atılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Ek kontenjanla yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları başladı
12:22
Ticaret ve ekonomi diplomasisi faaliyetleri meyvelerini veriyor
12:18
HSK üyeliği için TBMM'ye 31 hukukçu başvurdu
12:13
Muğla'dan 9 ayda 545 milyon dolarlık balık ihracatı yapıldı
12:09
Ege Denizi'nde iklim değişikliğinin izlerini Koca Piri Reis gemisiyle sürüyorlar
12:07
FETÖ'nün askeri ve öğrenci gizli yapılanmasında 7 gözaltı
Ağaçların gölgesinde deniz manzaralı tribünde maç keyfi
Ağaçların gölgesinde deniz manzaralı tribünde maç keyfi
FOTO FOKUS
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
İtalya-İsrail maçı öncesi binlerce kişi İsrail'i protesto etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ