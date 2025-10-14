Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
Türkiye
İHA 14.10.2025 12:32

Tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Kayseri'de tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu fark eden güvenlik görevlisi son anda genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı.

Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda; kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri son anda genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Olay anı tramvay içi kamerada

Tramvayın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Olay, güvenlik kamerası ve tramvay içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu; tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi. 

Kayseri
