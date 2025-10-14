Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı

Kaza, 11 Ekim Cumartesi günü Fetih Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti. Babasının elindne tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.