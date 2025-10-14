Çok Bulutlu 15.7ºC Ankara
Türkiye
DHA 14.10.2025 11:35

Otomobil restorandan çıkan müşterilerin arasına işte böyle daldı

İstanbul Ataşehir'de, ara sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı. Kaldırımda bekleyenlerin ölümden saniyelerle kurtulduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 11 Ekim Cumartesi günü Fetih Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti. Babasının elindne tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

