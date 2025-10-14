Parçalı Bulutlu 17.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.10.2025 11:08

İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı

Türkiye'de yaz yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53 azalırken İstanbul'da da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı.

İstanbul'da son 65 yılın en kurak yazı yaşandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkede uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması (1991-2020) 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 30, geçen yıl yaz mevsiminde ise 58,4 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 azaldığı hesaplandı.

Bu yazda görülen yağışlar, tüm bölgelerin normallerinin ve geçen yılın altında gerçekleşirken Marmara ve Karadeniz’de 65, Akdeniz ve İç Anadolu’da 17, Ege Bölgesi’nde son 16 yılın en düşük yağışları tespit edildi.

Yaz mevsimi yağışları, normallerine göre Denizli, Muğla’nın güney ve batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinde yer yer artarken diğer kesimlerin tamamında azalma gösterdi.

Azalma oranı Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz Bölümü'nün büyük kesiminde yüzde 80'in üzerine çıktı.

Yazın Trabzon normallerine göre yakın yağış alırken, diğer tüm illerde normale göre azalma tespit edildi.

Normaline göre en fazla yağış azlığı görülen iller yüzde 93'le Çanakkale, yüzde 92'yle Bilecik, yüzde 91'le İzmir ve yüzde 90'la İstanbul oldu.

Yaz yağışları, Amasya, Bartın, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Malatya, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak’ta son 65 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

ETİKETLER
İstanbul Kuraklık Meteoroloji Yağış
Sıradaki Haber
Göbeklitepe'nin günlük ziyaretçi sayısı 5 bini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
AK Parti MKYK Toplantısı başladı
16:19
İçişleri Bakanı Yerlikaya konuşuyor
16:16
İBB Başkan Vekili Aslan hakkında 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemi
16:15
BM: Ateşkes sonrası 310 binden fazla kişi Gazze'nin güneyinden kuzeyine gitti
16:19
Gümrük Muhafaza ekipleri ile İspanya polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun detaylarına ulaşıldı
16:12
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Başkent'in tropik kuşları 'Yeşil Papağanlar'
Başkent'in tropik kuşları 'Yeşil Papağanlar'
FOTO FOKUS
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
Ankara’da başıboş köpekler kediye saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ