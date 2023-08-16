Açık 35.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.08.2023 09:59

Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yarın yapılacak

Kamu çalışanlarına yönelik toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Üçüncü toplantı yarın yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının bir teklif daha sunması bekleniyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinde üçüncü toplantı yarın yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor.

Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı.

Şimdi gözler yarın yapılacak üçüncü toplantıya çevrildi.

Kamu işveren teklif sunmuştu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifini açıklamıştı.

Hükümet memura zam teklifini açıkladı
Hükümet memura zam teklifini açıkladı

Işıkhan, "2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı oy olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum" dedi.

3. toplantıda kamu işveren tarafının bir teklif daha sunması bekleniyor. 

Memur-Sen ne istedi?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

ETİKETLER
Kamu Personel Memur
Sıradaki Haber
MİT'ten Gara'da nokta operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:59
Türkiye 2024'te ABD ticaretinin önceliği olacak
10:54
İngiltere'de "casusluk" şüphesiyle tutuklanan 3 Bulgar ülkelerinden yardım istemedi
10:52
İsrail askerleri Nablus'ta 11 Filistinliyi yaraladı
10:45
Libya'da Mitiga Havalimanı yeniden uçuşlara hazırlanıyor
10:44
Türkiye'nin deniz salyangozu ihracatı yüzde 100 arttı
10:37
Mersin'de PKK/KCK propagandası yapan 6 kişi yakalandı
Kuzey Deniz Rotası'nda ticaret kapasitesi katlanarak artıyor
Kuzey Deniz Rotası'nda ticaret kapasitesi katlanarak artıyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
Gaziantep'ten Ordu'ya gelen öğrenciler şehit babasının fındığını hasat etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ