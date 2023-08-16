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Ekonomi
TRT Haber 16.08.2023 08:56

Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos

Motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son tarih yaklaşıyor. 31 Ağustos'a kadar ödemelerin yapılması gerekiyor. Ayrıca yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin de hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

Ek MTV ve yapılandırma için son gün 31 Ağustos

2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos....

Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak. Bu yıla mahsus ve bir kez ödenecek.

Depremlerden etkilenenler vergiden muaf olacak

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ayrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

Yapılandırmada son gün 31 Ağustos

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos...

Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.
 

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