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Ekonomi
TRT Haber 16.08.2023 00:27

Bakan Işıkhan: Deprem illerine tahsis edilen 50 bin kişilik TYP süresini 9 ay uzattık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan: Deprem illerine tahsis edilen 50 bin kişilik TYP süresini 9 ay uzattık

Türkiye İş Kurumu'nun ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Program, depremden zarar gören Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa'yı kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. "Deprem bölgesinde yaraları sarmaya, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan mesajında, "Depremlerden etkilenen illerde kamu hizmetlerinin devamlılığını sağlamak ve vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duydukları anda yanlarında olmak adına tahsis ettiğimiz 50 bin kişilik Toplum Yararına Program süresini 9 ay uzatıyoruz" ifadesine yer verdi.

 

Toplum Yararına Programlar nedir?

Toplum Yararına Programlar, afet, salgın ve acil durumlar gibi zorunlu sebeplerle işsiz kalmış kişilerin çalışma disiplinlerini ve alışkanlıklarını koruma amacı taşıyor.

Program kapsamında İŞKUR ile kamu kurumları arasında iş birliği yapılarak işsizlere geçici gelir desteği sağlanıyor.
 


 

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