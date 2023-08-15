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Ekonomi
AA 15.08.2023 17:52

İzmir'de okul servisleri için ücret tarifesi belli oldu

İzmir'de 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okul servis ücretleri ortalama yüzde 50 artırıldı.

İzmir'de okul servisleri için ücret tarifesi belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy çokluğuyla onaylanan karara göre yeni tarifeyle en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık bin 223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lira olarak belirlendi.

Anaokulu ve özel okul öğrenci taşıma ücreti ise aylık 1470 lira ile 3 bin 315 lira arasında belirlendi.

UKOME'de öğrenci taşıma fiyatları en son nisan ayında alınan kararla aylık 815 lira ile 2 bin 70 lira arasında belirlenmişti.

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