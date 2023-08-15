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Ekonomi
DHA 15.08.2023 17:19

THY'den ikinci pilot adayları için iş ilanı

Türk Hava Yolları (THY), ikinci pilot aday adayları için iş ilanı açtığını duyurdu. Başvurular ve diğer açık pozisyonlara ilgili internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

THY'den ikinci pilot adayları için iş ilanı

Türk Hava Yolları’nın açtığı yetiştirilmek üzere ikinci pilot aday adayı ilanına bölüm fark etmeksizin tüm lisans mezunu kişiler başvuru yapabiliyor.

İstihdam sürecinde başarılı olan adaylar, 2 senelik eğitim sonrası 2 brüt asgari ücret maaş, konaklama, kira yardımı, yemek kartı, sigorta ve indirimli bilet haklarından faydalanıyor.

"Filomuzu ve çalışan sayımızı artırıyoruz"

Yapılacak alımlara ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat şu ifadeleri kullandı:

‘’Dünyanın en çok noktasına uçan bayrak taşıyıcı olarak güçlü finansal yapımız ve geleceğe dönük hedeflerimiz doğrultusunda filomuzu ve çalışan sayımızı artırıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bayrağımızı göklerde gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Ülke ekonomisinin büyümesine ciddi katkılar sağlayan bayrak taşıyıcımız, dünyanın ikinci büyük havayolu olma gayretiyle çalışmalarını sürdürecektir.” 

Bu doğrultuda açılan yetiştirilmek üzere ikinci pilot alımı ilanına başvurular ve diğer açık pozisyonlara ilgili internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

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