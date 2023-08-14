Hükümet memura zam teklifini açıkladı

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümet ilk zam teklifini açıkladı.

7'inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinin 2. toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları kaydetti;

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde artık belli bir noktaya ulaştık. Toplu sözleşme görüşme masalarında taraflar olarak değil, paydaşlar olarak oturduk. Yapılan ve yapılmakta olan müzakereler büyük bir nezaket ve sosyal diyalog anlayışı içinde gerçekleştirildi. Sağlıklı, ulaşılabilir ve güçlü bir diyalog ortamı oluşturuldu. Bunun için komisyon çalışmalarımıza özveriyle katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifiyle ilerleyen görüşmelerde kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi de yapıldı. Tüm tekliflerin tasnif ve ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla görüşmelerde büyük önem taşıyan müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız.

"967 madde görüşülecek"

Toplam teklif edilen madde sayısı 936'ydı. İlgili komisyonlarda bu maddeler ayrıştırıldı ve şu andan itibaren 967 madde üzerinde görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilindiği üzere kaynağını Anayasa'dan alan toplu sözleşme hakkının sınırları ve kapsamı kanunla belirlenmiştir. Bu bağlamda toplantılarımızı mali ve sosyal haklar üzerinden sürdürmeye devam edeceğiz. Gönlümüzün, sendika ve konfederasyonlarımızın, kamu görevlilerimizin lehine sundukları taleplerin tamamını karşılamaktan yana olduğunu da bilmenizi isterim. 22 Ağustos'a kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket çerçevesi içinde sosyal diyalog ortamını geliştirerek sürdüreceğimize de inanıyorum. Bu süreci uzlaşıyla tamamlayarak 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ni birlikte imzalamak arzusunda olduğumuzu belirtmek isterim.

"2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladık"

Bilindiği gibi 2023 ocak ayında kamu görevlilerimize yüzde 13,5 ilave refah payı vererek artış oranını yüzde 30'a yükselttik. Ayrıca temmuz ayında 8 bin 77 lira seyyanen zam yaparak en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Böylece 2023 yılı toplamında en düşük memur maaşında yüzde 141,8 oranında artış sağladık. Gerek ocak ayında gerekse temmuz ayında yaptığımız artışların enflasyon farkı hesabı dikkate alınmadan ilave refah olarak verildiğini özellikle vurgulamak isterim.

Böylece Merkez Bankası'nın 2023 yılı enflasyon tahmini dikkate alındığında kamu görevlilerimize dönem zammına ilave olarak Ocak 2024'te yüzde 25 civarında enflasyon farkı vereceğimizi de öngörüyoruz. Oluşacak bu enflasyon farkının 2023 yılında verilen zamların ilave refah payı olarak verilmesinden kaynaklandığını da vurgulamak isterim.

Kamu işçilerimizle imzalanan çerçeve protokol kapsamında 2024 yılında ilk altı ay için yüzde 10, sonraki altı ay için yüzde 10 artış yapacağımızı mayıs ayında imza altına almış bulunmaktayız. Bunun dışında bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta yüzyılın afetini yaşadık. Yaşadığımız depremlerin maliyetinin 104 milyar dolar gibi büyük bir tutar olduğunu da dikkate almamız gerekmektedir. Dolayısıyla açıklayacağım 2024 yılı zam tekliflerimizin de bu çerçeve içinde değerlendirilmesini özellikle ifade etmek istiyorum.

"2024 ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9"

2024 ve 2025 yıllarını kapsayacak 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimiz çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 yılı ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay olarak yüzde 5 teklifimizi açıklıyorum.

Böylece 2024 ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda kamu personelimize yüzde 42'yi bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammı ile birlikte kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır.

Memur-Sen ne istemişti?

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.