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TRT Haber 16.08.2023 09:26

MİT'ten Gara'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Celal Birdal'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Gara'da nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Sidar Serhat kad adlı terörist Celal Birdal'ın, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu, bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

Saha ajanları tarafından adım adım izlenen terörist Birdal'ın, bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde edildi.

Operasyon için düğmeye basan MİT, nefes kesen bir takip sonrasında terörist Birdal'ı beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK'nın sözde basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak’ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sözde sorumlu seviye rol üstlendi.

Irak’ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerimize karşı eylemlerde yer aldı. Irak Gara alanı Here bölgesinde sözde takım sorumluluğuna getirildi. Son olarak sözde HPG basın ve arşiv sorumlularından oldu. 

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