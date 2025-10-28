Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 28.10.2025 10:49

TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?” mesajını paylaştı. Mesajda radye temel, tünel kalıp ve perde beton sistemleriyle TOKİ konutlarının depremlere dayanıklı inşa edildiği vurgulandı.

TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) inşa ettiği sosyal konutlar Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yakın geçmişte yaşanan büyük depremlerde yıkılmadı.

TOKİ konutlarının asrın felaketinde sağlam kalması vatandaşlarda TOKİ’ye güven duygusunu artırdı.

TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin videoyu “TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz” mesajıyla paylaştı.

 

“TOKİ sağlamlığıyla inşa sürecini yürütüyor olacağız”

Dün akşam TRT Haber canlı yayına katılan ve 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi’ne ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, TOKİ konutlarının sağlamlığına bu yayında da dikkat çekti.

TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?

TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini ve vatandaşlarda TOKİ’ye güven oluştuğunu vurgulayan Bakan Kurum, “Vatandaşımızın herhangi bir tereddütü yok çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız” dedi.

Radye temel, tünel kalıp ve perde beton farkı

Bakan Kurum’un paylaştığı görüntülerde TOKİ’nin yaptığı tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi.

TOKİ konutlarının sağlamlığının sırrını biliyor musunuz?

Radye temel sistemini kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak hasar riskinin en aza indirildiği vurgulandı.

“Tünel Kalıp Sistemiyle” de perde beton bloklar kullanılarak taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiğine dikkat çekildi. Perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için omurga görevi gördüğü içlerindeki demir donatıların ise vücudun kas sistemi gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.

CİMER'e yüzlerce başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

