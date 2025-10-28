Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.10.2025 10:53

11 ilde FETÖ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.

11 ilde FETÖ operasyonunda 22 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde itirafçı beyanları, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD karttaki veri kaydı, Bank Asya'da hesabı olan ve hesaplarında artış bulunan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri olan 22 zanlı belirlendi.

Soruşturma kapsamında verilen gözaltı kararının ardından şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
FETÖ Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:52
Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
11:50
Taş değil, tarih döşemişler… Bu ev 1800 yıllık 'mektubun' üzerinde duruyor
11:47
Japonya Başbakanı Abe'nin katil zanlısı, ilk duruşmada suçunu kabul etti
11:44
Gaziantep mutfağı, AB tescilinde Türkiye’nin lokomotifi
11:36
Kanada: ABD ile askıya alınan müzakereler konusunda "önemli ilerleme" kaydettik
11:37
Manisa'da 5 ilçede eğitime "deprem" arası
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
Çocuk yaşlarda ilgi duyduğu tespih yapımında kültürel miras taşıyıcısı ünvanı aldı
FOTO FOKUS
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
Sındırgı'daki deprem Uşak ve İzmir'de de hissedildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ