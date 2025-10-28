Çok Bulutlu 18.6ºC Ankara
Gündem
AA 28.10.2025 10:45

CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin detayları soran yüzlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

CİMER'e Yüzyılın Konut Projesi için yüzlerce başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüzyılın Konut Projesi"ni açıklamasının ardından projeyi merak eden vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) başvurdu.

Ev sahibi olmak için heyecan duyan ve bilgi almak için başvuran vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerini ifade etti.

Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları
Yüzyılın Konut Projesi'nde merak edilen sorular ve yanıtları

Başvurularda vatandaşlar, "Projenin kendilerini kapsayıp kapsamadığı", "engelli çocuğu olanlara kontenjan ayrılıp ayrılmadığı", "ikamet şartını taşıyıp taşımadığı" ve "evi olmamakla birlikte tarla hissesi olmasının başvurusuna engel olup olmadığı"na ilişkin sorular yöneltti.

Çok sayıda vatandaş da projeye dair görüş ve önerilerini belirten mesajlar iletti.

Gençler de başvuruda bulundu

Projede yüzde 20 kontenjan ayrılan gençler de "Ben de başvurabilecek miyim?", "Henüz gelirim yok ama başvurabilir miyim?" sorularını yöneltti ve en çok anne/baba evinde yaşamasının, hane halkı (anne/baba/kardeş) gelir toplamının, kardeşinin başvurusunun bireysel başvurusuna etkisini merak etti.

CİMER, Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için vatandaşların başvurularını sadece resmi kanallardan yapmalarını istedi.

ETİKETLER
TOKİ Konut Sosyal Konut Projesi Recep Tayyip Erdoğan
