Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde fahiş fiyat ve etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışının ardından ticaret il müdürlüklerince ülke genelinde kapsamlı denetim gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bu denetimlerde 81 ilde 1283 markette 102 bin 590 ürünün incelendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu ürünlerden 1403'ünde mevzuata aykırılık tespit edildi. Tespit edilen ihlaller sonucunda 2 milyon 830 bin 897 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 763 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldı." denildi.

En fazla ihlal İstanbul, Ankara ve Elazığ'da

Açıklamada, bu firmalara ilişkin yapılacak incelemeler sonucunda 1 milyon liraya kadar para cezası uygulanacağına dikkati çekilerek, "Denetimlerde en yoğun çalışmalar İstanbul, Antalya ve Ankara illerinde gerçekleştirildi. İstanbul'da 201, Antalya'da 117 ve Ankara'da 57 market denetlendi. Antalya'da 25 bin 258, İstanbul'da 20 bin 21 ve Ankara'da 19 bin 826 ürün incelendi. İhlallerin en fazla tespit edildiği iller İstanbul, Ankara ve Elazığ olurken, en yüksek miktarda para cezası İstanbul, Ankara ve Bursa'da uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

"Vatandaşların şikayetleri titizlikle değerlendiriliyor"

Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılan firmaların en yoğun olduğu illerin İstanbul, Ankara ve Antalya olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın şikayetlerini büyük bir titizlikle değerlendiriyor, piyasa düzenini bozan ve haksız kazanç sağlamayı hedefleyen her türlü girişime karşı gerekli müdahaleleri ivedilikle yapıyoruz. Haksız fiyat artışı uygulamalarına karşı yasal çerçevede en ağır yaptırımlar uygulanacak, vatandaşlarımızın ekonomik haklarının korunması konusunda tavizsiz bir duruş sergilenecektir."