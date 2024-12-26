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Gündem
AA 26.12.2024 14:25

Bakan Göktaş: Faillerin en ağır cezayı alması için avukatlarımız yoğun mücadele veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sıla bebek ve Narin cinayeti davalarında faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarının yoğun mücadele verdiğini söyledi.

Bakan Göktaş: Faillerin en ağır cezayı alması için avukatlarımız yoğun mücadele veriyor

Bakan Göktaş, Sıla bebek ve Narin cinayeti davaları ile ilgili, "Faillerin en ağır cezayı alması için bakanlık avukatlarımız yoğun mücadele veriyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Göktaş, Narin Güran'ın yaşadığı köydeki diğer çocuklar ile ilgili, "Köydeki diğer çocuklara yönelik psikososyal destek ekibi kurduk, travmaları atmaları için çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya ile ilgili, "Çocukları korumak adına önemli bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğumuz ortada. Bakanlığımız öncülüğünde mevzuat çalışmamızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformlarına sorumluluk yükleyen kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirmek istediklerinin altını çizdi.

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Cinayet Mahinur Özdemir Göktaş
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