Türkiye diplomatik temsil ağıyla dünyada ilk 3 ülke arasında

Dışişleri Bakanlığının 2025 Mali Yılı Bütçe Teklifi'nin 21 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulması vesilesiyle hazırlanan "Belirsizlikler Çağında Kararlı ve Güçlü Türk Dış Politikası" adlı kitapçıkta, bakanlığın dış politika hedeflerine, uygulamalarına ve güncel durumuna ilişkin bilgilere yer veriliyor.

Dışişleri Bakanlığının son durumuna ilişkin sayısal verilere göre, 261 diplomatik ve konsüler misyonla dünya çapında ilk 3 ülke arasında yer alan Türk diplomatik temsil ağı, bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, sorunların çözümü ve istikrarın sağlanması için aktif rol üstleniyor.

Dış temsilcilik sayısını günden güne artıran Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 146 büyükelçilik, 13 daimi temsilcilik, 99 başkonsolosluk, 1 konsolosluk ajanlığı, 1 konsolosluk bürosu ve 1 ticaret ofisi bulunuyor.

Merkez ve yurt dışı teşkilatında 7 bin 500 personel çalışıyor

Bakanlığın merkez ve yurt dışı teşkilatında her seviyede toplam 7 bin 500 personel çalışıyor. Bu personelin 2 bin 428'i merkez teşkilatında, 5 bin 72'siyse yurt dışı temsilciliklerinde görev alıyor.

Bakanlıkta çalışanların yüzde 37'sini, kariyer memurlarının yüzde 38'ini, genel müdürlerin yüzde 36'sını ve genel müdür yardımcılarının yüzde 40'ını kadınlar oluşturuyor.

Bakanlığın artan nitelikli personel ihtiyacına binaen diplomatik kariyer memuru istihdamına yönelik süreç devam ediyor.

Karşılıklı protokol faaliyetleri

Türkiye'de Kasım 2024 itibarıyla 140 büyükelçilik, 95 başkonsolosluk, 9 konsolosluk, 62 uluslararası kuruluş ofisi, 1 daimi temsilcilik ve 1 ticaret ofisinden oluşan toplam 308 yabancı temsilcilik bulunuyor.

Kasım itibarıyla, 44 devlet ve hükümet başkanı, yoğun diplomasi trafiğine sahne olan Türkiye'de ağırlandı.

Bakan Fidan, 62 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Aralık'ta TBMM Genel Kurulundaki hitabında, 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten 11'i çok taraflı toplantı olmak üzere 16 yurt dışı ziyaret; 31'i çok taraflı toplantıya katılım olmak üzere 62 yurt dışı ziyaret gerçekleştirdiğini paylaştı.

Fidan, konuşmasında, yurt içinde ise 145 görüşme ve kabul düzenlediğini, 131 telefon görüşmesi yaptığını kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu

Türk dış politikasının yeni dönemde oynamak istediği etkin rolün yansımalarından biri olan Antalya Diplomasi Forumu (ADF), diplomasi faaliyetlerinin küresel yönetişimdeki ve barış ile istikrarın sağlanmasındaki rolünü öne çıkarıyor.

"Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" temasıyla 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenen 3. ADF kapsamında 19 devlet ve hükümet başkanı, 2 özerk yönetim başkanı, 52'si dışişleri bakanı olmak üzere 64 bakan ve 57 uluslararası kuruluş başkanı ve yüksek düzeyli temsilcisi, akademisyenler ve uzmanlar dahil 148 ülkeden 4 bin 700'ü aşkın katılımcı Antalya'da ağırlandı.

İletişim ve bilgilendirme çalışmaları

Dışişleri Bakanlığı, bilgilendirme faaliyetleri kapsamında X sosyal medya platformu ve resmi internet sitesinden düzenli olarak duyurular yayımlıyor.

Bakanlığının internet sitesinde 2024'te, 18 Kasım itibarıyla 235 açıklama ve 13 soruya yanıt yayımlandı.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun çerçevesinde ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 18 Kasım itibarıyla Bakanlığa 19 bin 453 başvuru iletildi.

Uluslararası antlaşmalar

Diplomatlar, stratejik işbirliği ve ortaklıkları geliştirmek adına çok sayıda ülkenin temsilcisiyle görüştü.

1 Ocak-19 Kasım tarihlerinde, ikili ve çok taraflı düzeyde onay süreci tamamlanan 69 uluslararası antlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diplomasi Akademisi

Türk dış politikasının etkin biçimde yürütülebilmesi amacıyla 2024'te Bakanlığa katılan aday memurlar, yurt içi ve yurt dışı misyonlarda çalışan sözleşmeli personelin yanı sıra yurt dışına ilk kez sürekli göreve gönderilen ve ilk kez misyon şefi olarak atanan 946 Dışişleri Bakanlığı mensubuna Diplomasi Akademisince eğitimler verildi.

Yabancı diplomatlara yönelik ikili ve çok taraflı eğitim faaliyetlerini de sürdüren Diplomasi Akademisinde Libya, İngiltere, Filistin, Suriye, Somali, Yemen, Kuveyt ve Venezuela'dan 104 yabancı diplomat 1 Ocak-19 Kasım arasında eğitim aldı.

Diplomasi Akademisi, bu tarihlerde dış politika, protokol ve müzakere teknikleri gibi konularda 3 bin 730 kamu görevlisine yönelik eğitimler de düzenledi.