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TRT Haber 24.04.2025 00:24

Ticaret Bakanlığı: Deprem sonrası fırsatçılığa göz yumulmayacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, vatandaşların zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı: Deprem sonrası fırsatçılığa göz yumulmayacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarındaki haksız fiyat artışlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gürcan, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İdari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacak"

Gürcan, deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin öneminin her zamankinden daha fazla olduğunun altını çizdi. Bu hassas dönemde işletmeler ile birlikte tüm vatandaşların toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır. Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır."

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