Parçalı Bulutlu 13.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 24.04.2025 00:13

Bakan Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: 221 yaralı taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından düşme, atlama veya panik nedeniyle yaralanan 221 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini, 15 yaralının tedavilerinin ise hastanelerde devam ettiğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: 221 yaralı taburcu edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmadığını anımsattı.

Deprem esnasında düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmaların meydana geldiğini aktaran Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

ETİKETLER
Deprem Kemal Memişoğlu Son Dakika
Sıradaki Haber
AFAD: Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
Ticaret Bakanlığı: Deprem sonrası fırsatçılığa göz yumulmayacak
00:24
Netanyahu, ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran'a saldırı tehdidini yineledi
00:08
AFAD: Artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir
23:51
İstanbul'un çıkışında trafik yoğunluğu
00:01
Rusya'da mahsur kalıp kurtulan 3 Türk dağcının yarın Türkiye'ye dönmesi bekleniyor
23:39
Eskişehir'de başıboş sokak köpeklerinin saldırısında 2 çocuk yaralandı
İstanbul için sakura vakti
İstanbul için sakura vakti
FOTO FOKUS
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ