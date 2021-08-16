Haber Giriş: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
THY, Afganistan seferlerinin tamamını iptal etti
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Yolları Afganistan'a planlanan tarifeli uçuşları iptal etti. Afganistan'daki Türkleri tahliye etmek için de ülkeye bir uçak gönderildi.
Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından Türk Hava Yolları Afganistan uçuşları ile ilgili yeni bir karar aldı.
Planlanan tarifeli seferler iptal edildi.
Afganistan'da bulunan Türklerin tahliye edilmesi için de gece saatlerinde Kabil'e bir uçak gönderildi.
324 Türk yolcunun Türkiye'ye getirileceği belirtildi. Uçağın 14.20'de İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanıyor.
Etiketler: Afganistan Son Dakika THY
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