Dolandırıcılık yapmak üzere kurulan Thodex sistemiyle, müşterilerin gerçek kripto paralarını satın alıp, var olmayan kripto paraları da müşterilere satarak 140 bin kişiyi 400 milyon lira dolandırdılar.

Tespitlerin hepsi Mali Suçları Araştırma Kurulunun Thodex veri tabanını incelenmesiyle ortaya çıktı.

Thodex ile ilgili araştırmalarını devam ettiren siber uzmanlar sistemin veri tabanını ele geçirdi.

Veri tabanındaki işlemler analiz edildi

MASAK da bu veri tabanını incelemeye aldı. Sistemin ilk kurulduğu 2017 sonlarından kapatıldığı Nisan 2021 tarihine kadarki tüm müşterilerin işlem ve hesap hareketleri incelendi. Milyonlarca işlem satır satır analiz edildi.

Yapılan incelemede, Faruk Fatih Özer ve diğer şüphelilerin yönetimleri altındaki Thodex Platformu veri tabanına müdahale ederek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Müşteri hesaplarına gerçekte olmayan kripto paralar tanımlandı

Tespitlere göre şüpheliler, Faruk Fatih Özer'in kontrolünde olan müşteri hesaplarına gerçekte var olmayan kripto paraları tanımladı.

Sonra bu gerçek olmayan kripto paraları müşterilere sattı. Müşterilerin gerçek kripto paraları ise olmayan nakit parayla sistem üzerinden satın alındı.

Güvenilir sistem imajı çizdiler

Böylece, şüpheliler, Thodex’e yatırılan para ve coinleri kendi hesaplarına aktardı.

Öte yandan tüm bunları yaparken kendi aralarında, yani birbirlerine satış yaparak günlük yüz milyon liraya yakın işlem yapıyormuş gibi izlenim verdiler. Böylelikle güvenilir sistem imajı çizdiler.

Bir kısmını da külçe altınlara dönüştürdüler

Şüphelilerin hesaplarına aktarılan 350 milyon liranın büyük kısmının tekrar kripto paraya dönüştürerek yurt dışında yer alan kripto borsalarına aktardığı tespit edildi.

Yetkililerin yaptığı inceleme sonucunda, şüphelilerin yakınları üzerine bir altın firması kurulduğu belirlendi. Hiçbir faaliyeti olmayan bu firmaya Thodex’te dolandırdıkları paraların aktarıldığı ve bu paralarla fiziki altın alındığı belirlendi.

Firari Özer'in 30 milyon lirasına haciz uygulanmıştı

Thodex dolandırıcılığının ortaya çıkması üzerine şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in bankadaki 30 milyon lirasına haciz uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Thodex'in bankadaki 16 milyon lirası ile 3 aracına da tedbir konularak haciz işlemi uygulanmıştı.