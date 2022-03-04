Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 13:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Brüksel diplomasisi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen olağanüstü toplantı öncesi İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu Brüksel'de katıldığı NATO toplantısında mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO toplantısı öncesi İngiliz mevkidaşı Truss ile Ukrayna'daki son durumu ve ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.
Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ile de görüştüğünü de paylaşan Çavuşoğlu, Rumen mevkidaşı ile Ukrayna'daki son gelişmeleri değerlendirdiklerini ifade etti.
Çavuşoğlu ayrıca Türk vatandaşlarının tahliyesine verilen destek için mevkidaşına teşekkür etti.
Çavuşoğlu, toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de görüştü.
Etiketler: ABD Dışişleri Bakanlığı İngiltere Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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