Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk bayrağı çekilen LHD Anadolu, ilk seyrini gerçekleştirecek
İnşasına 17 Nisan 2016'da başlanan ve aralık ayında hizmete girmesi planlanan çok maksatlı amfibi gemi LHD Anadolu'ya, törenle Türk bayrağı çekildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD Anadolu'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.
Liman kabul testlerini çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.
Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak
Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen LHD Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.
Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.
Etiketler: Savunma Sanayii Gemi
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