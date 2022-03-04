Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 232 metre boyu ve 27 bin ton deplasmanıyla Deniz Kuvvetlerinin en büyük gemisi olacak LHD Anadolu'nun 7 Mart'ta ilk seyrini gerçekleştireceği ve liman kabul testlerine başlayacağı belirtildi.

Liman kabul testlerini çeşitli kara, hava, deniz araçlarıyla seyir testleri izleyecek.

Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak

Bu yılın sonunda teslimatı hedeflenen LHD Anadolu, üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

Gemi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olma özelliğini taşıyor.