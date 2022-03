Dezenformasyon ve mezenformasyon temelde yanlış bilginin yayılmasını ifade eden iki kavram. Farklarıysa şu: Dezenformasyon kasıtlı ve sistematik olarak yapılırken, mezenformasyon kasıt gözetilmeden yanlış bilginin yayılmasını ifade ediyor.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları sürerken bu iki kavramın ifade ettikleri konuşulmaya devam ediyor. Çünkü bu kavramlar siber saldırıların, psikolojik tekniklerin, medyanın da bir silah haline geldiği hibrit savaşın birer parçası.

AP’nin 27 Şubat tarihli haberinde, Cyabra şirketinin analistlerinin saldırıların başlamasından hemen önce Ukrayna karşıtı içeriklerde ani ve çarpıcı bir artış tespit ettiği bilgisine yer veriliyor.

Sorularımızı yanıtlayan Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Deniz Tansi, dezenformasyonun dünya kamuoyuna karşı her iki ülke tarafından da kullanıldığını ve çatışmaların uzaması halinde dezenformasyonun da yoğunlaşabileceğini aktarıyor. Ve bu sürecin Rusya’yı ciddi anlamda zorlayabileceğini söylüyor.

Dezenformasyona nasıl işliyor?

Farklı amaçlara hizmet eder görünen yanlış ya da saptırılmış iddialar sosyal medya üzerinde popülerleşiyor. Popüler içeriklerse daha fazla insana ulaşmaya devam ediyor. Aşağıdakiler gibi onlarca yanlış bilgiye rastlamak mümkün.

Mesela, aşağıdaki fotoğraf 24 Şubat’ta Anadolu Ajansı foto muhabiri Wolfgang Schwan tarafından Ukrayna’da çekildi ama fotoğrafın 2018 senesindeki bir gaz patlamasından olduğu iddiaları vardı.

[Fotoğraf: AA]

Time dergisinin kapağında Putin’in, Hitler’e benzetildiği bir görsel kullandığı iddiası da çokça paylaşıldı. Ancak Patrick Mulder’in oluşturduğu görsel Time dergisinin kapağında yer almıyor.

My rework of this month's TIME magazine cover. #Putin #Ukraine #Kyiv #Russia pic.twitter.com/IrwXbmYc6O