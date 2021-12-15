Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
THK'ya kayyum olarak Ali Yüksel getirildi
Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK kayyum heyetinde Cenap Aşçı'dan boşalan yere Ali Yüksel'in getirilmesine hükmetti.
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın istifasının kabulüne ve görevden alınmasına karar veren mahkeme, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi Ali Yüksel'in THK kayyum heyetinde yer almasına hükmetti.
Yüksel'in mahkeme huzurunda yemin ederek göreve başlayacağı öğrenildi. Yüksel'in göreve başlamasıyla kayyum heyeti toplanarak aralarında bir başkan seçecek.
THK Başkanlığına 2019'da kayyum olarak atanan heyette yer alan Cenap Aşçı, bir süre önce Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesine istifa dilekçesi vermişti.
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