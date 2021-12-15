Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 194'e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 194'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 194'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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